Бышовец: «Шансы «Зенита» укрепляются, а Мусаеву придётся учитывать проблемы «Краснодара»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул с «Зенитом».

Напомним, в марте «быков» возглавил Мурад Мусаев, сменив на этом посту серба Владимира Ивича.

По мнению Бышовца, «Краснодар» при Мусаеве раскрепостился, и если новому тренеру удастся повысить уровень организации игры, то всё у команды будет хорошо.

Про «Зенит» же специалист сказал, что «сине-бело-голубым» помогают зимние усиления и возвращение в строй защитника Родригао.

«Шансы «Зенита» укрепляются, а Мусаеву придётся учитывать проблемы, которые будут возникать после его возвращения», — приводит слова Бышовца Metaratings.

После 22 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. До конца турнира командам осталось провести по восемь матчей.