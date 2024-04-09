Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, за счёт чего «красно-белые» смогли одержать победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Я считаю, что «Динамо» упустило победу. Во втором тайме у него было несколько моментов, после чего «бело-голубые» должны были увеличить преимущество. Вот, не забили и получили такие два ляпа, а второй - вообще уже на нервах получился. А так, игра была равная, даже ничейной. Так в футболе бывает, в конце не хватило внимания, тут не только вратарь виноват», — сказал Гладилин.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России поднялся на шестое место, набрав 35 очков. В следующем туре команда сыграет против «Сочи» на выезде.