Личка считает, что Тюкавин уже проиграл бомбардирскую гонку в РПЛ

Константину Тюкавину будет очень тяжело побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ в текущем сезоне, считает наставник столичного «Динамо» Марцел Личка.

Добавим, что Тюкавин с девятью мячами пока занимает вторую строчку в списке снайперов, уступая шесть голов зенитовцу Матео Кассьерре.

«Думаю, что Кассьерра уже успел выиграть бомбардирскую гонку», - приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

В матче 23-го тура против «Спартака» Тюкавин имел прекрасный момент для того, чтобы пополнить свой бомбардирский счёт, но его удар с середины поля сумел парировать голкипер «красно-белых» Александр Максименко.