Мостовой: «Кузяев зовёт во Францию, но главное, чтобы он сам не вылетел»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что полузащитник «Гавра» Далер Кузяев уговаривает его переехать во Францию.

«Зовёт ли Кузяев во Францию? Зовёт. Главное, чтобы он сам не вылетел», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» прошлым летом из «Зенита». В составе французского клуба российский полузащитник успел провести 27 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.

После 28 туров Лили 1 «Гавр» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. За шесть матчей до конца сезона отрыв команды Кузяева от зоны вылета составляет пять баллов.