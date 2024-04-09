Титов: «Абаскаль потерял контроль над игроками «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов дал очередной комментарий относительно будущего главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Решение о смене тренера надо было принимать сразу. Тренер и тренерский штаб потеряли контроль над командой. Мы видим, что они выходят потерянные и не знают, что делать», - приводит слова Титова «РИА Новости».

Напомним, что испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. Его действующий трудовой договор с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года.

В последнем матче «Спартак» на выезде победил «Динамо» со счетом 2:1. После этого успеха команда занимает шестое место в турнирной таблице.