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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы РПЛ страдают от ошибок вратарей: Что творится с голкиперами в стране

09 Апреля 2024 • 10:21 Комментировать (1)

Минувший тур подтвердил тенденцию на проблемы с вратарями с российским паспортом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, является ли это устойчивой проблемой или совпадением.

Количество клубов, которым нужны вратари, увеличивается

За два тура «Динамо» лишилось шансов на чемпионство. После двух поражений от «Ростова» и «Спартака» отставание от «Зенита» серьёзно увеличилось, что теперь не выглядит отыгрываемым. При этом в этих неудачах повинен вратарь «бело-голубых» Игорь Лещук. В воскресенье он и вовсе в одиночку проиграл «Спартаку». Пожалуй, после такого «Динамо» должен задуматься о поиске нового вратаря, если команда хочет в следующем сезоне за что-то побороться. Антон Шунин немолод, есть перспективный вратарь из Беларуси, но вряд ли в «Динамо» готовы сделать ставку на него.

«Ростов» в минувшем туре страдал от ошибок Сергея Песьякова. Откровенно говоря, он никогда не славился надёжностью, и большой вопрос, как сложилась бы его карьера, не появись на его пути Валерий Карпин сначала в «Спартаке», а потом и в клубе на Дону. Однако очевидно, что «Ростову» тоже не помешало бы усилить вратарскую линию, если в клубе захотят решать какие-то серьёзные задачи.

Ряд топ-клубов уже ищут вратарей

«Ростов», наверное, в меньшей степени, а вот «Динамо» вполне может увеличить конкуренцию в отношении вратарей на внутреннем рынке. Ранее уже сообщалось, что нового голкипера ищет «Спартак». Правда, Александр Максименко по весне всеми силами пытается доказать, что ему стоит доверять. Да и «Спартаку», кажется, стоит направить внимание на усиление других позиций, но подобная информация есть.

«Зенит» уже несколько лет ищет стабильного первого номера, но пока найти не может. Ставка на Гойло пока не сработала, Адамов играет также неуверенно. Вечно же надеется на Кержакова нельзя, учитывая его возраст. Правда, питерцам чуть проще, учитывая, что атака перекрывает сложности на последнем рубеже. «Зенит» может играть в бразильском стиле внутри России.

Не забудем про ЦСКА. Возраст начинает нагонять Игоря Акинфеева, и многие болельщики «армейцев» уже всё громче начинают говорить, что пришла пора менять прославленного ветерана. Вряд ли это случится в следующем сезоне, но это в свою очередь создаёт другую сложность. Пока есть Акинфеев, в ЦСКА нет места Илье Помазуну, а тому играть в аренде надоедает, тем более что есть интерес со стороны более сильных клубов.

Кого брать?

Сильных вратарей с российским паспортом на всех не хватает, и кандидатуры называются примерно одни и те же. В «Краснодаре» на скамейке сидит перспективный Станислав Агкацев. Если летом Матвей Сафонов не уедет в Европу, то его сменщик вполне может потребовать трансфер, чтобы начать играть.

Помазун находится в схожей ситуации, но он старше Агкацева и уже доказал свой класс на уровне Премьер-лиги. Если ЦСКА продолжит делать ставку на Акинфеева, то голкиперу, который проводит текущий сезон в аренде в «Урале», стоит уходить. Зимой, как известно, его сватали в «Спартак».

В «Пари НН» сильный сезон проводит Артур Нигматуллин, которого тоже можно рассмотреть в качестве усиления командам более высокого уровня. При этом справедливости ради отметим, что никто из этой троицы не тянет на статус звезды, которая сможет в одиночку решать для своих команд задачи и выигрывать матчи.

Есть ли проблема с вратарями?

На фоне всех этих проблем команд недавняя фраза Рината Дасаева о том, что в стране потеряна система воспитания голкиперов, не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Кажется, доля правды в этом есть. В последние годы мы привыкли, что в России есть два-три вратаря по-настоящему высокого уровня. Это было видно на уровне сборной, где Акинфеев конкурировал с Овчинниковым и Малафеевым, до этого были Руслан Нигматуллин, Александр Филимонов, Станислав Черчесов. В разные годы «зажигали» Габулов, Беленов, Джанаев.

Сейчас ситуация явно стала хуже. Это притом что из-за лимита на легионеров отечественные клубы продолжают делать ставку на россиян за редким исключением. Дасаев считает, что проблема в подготовке. Однако кажется, что сложность всё так же связана с общим падением уровня. Если раньше вратарям приходилось останавливать удары Халка, Вагнера Лава, Луиса Адриано, то теперь уровень атаки снизился. Чем ниже уровень сопротивления, тем ниже уровень мастерства. В такой ситуации выстрелить может лишь природный талант, но их всегда мало. Видимо, в нынешнем поколении эта квота уже заполнена Матвеем Сафоновым. 

Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля

Роман Андреев


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Комментарии (1) Все комментарии
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Levlimin
09 Апреля 2024 в 11:07
В СССР не играли ни Вагнер Лав, ни Халк, ни др. иностранцы, а вратарей хороших было в избытке.
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