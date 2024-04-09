Бистрович: «Балтика» может обыграть любого соперника»

Хавбек «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мыслями о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы показали, что у нас хорошая команда. Мы можем обыграть любого соперника. Впереди восемь матчей, каждая игра как финал. Постараемся остаться в элите», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

В последнем поединке Российской премьер-лиги «Балтика» на выезде встречалась с петербургским «Зенитом». Калининградский клуб потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. После этого фиаско команда с 17 баллами находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.