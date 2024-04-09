Президент «Ростова» Арутюнянц: «Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц признался, что игра южан доставляет ему наслаждение.

По мнению президента, игра «Ростова» стала намного более интересной по сравнению с тем, какой она была осенью.

«Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ «Ростов» расположился на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 31 набранное очко. Отметим, что по ходу весенней части сезона команда Валерия Карпина смогла обыграть лидеров чемпионата — «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1), а также сыграть вничью с «Сочи» (2:2).