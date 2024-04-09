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Президент «Ростова» Арутюнянц: «Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов»

09 Апреля 2024 • 10:11 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц признался, что игра южан доставляет ему наслаждение.

По мнению президента, игра «Ростова» стала намного более интересной по сравнению с тем, какой она была осенью.

«Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ «Ростов» расположился на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 31 набранное очко. Отметим, что по ходу весенней части сезона команда Валерия Карпина смогла обыграть лидеров чемпионата — «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1), а также сыграть вничью с «Сочи» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арташес Арутюнянц

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