Акинфеев назвал нападающего с самым сильным ударом в истории РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал футболиста РПЛ, у которого был самый сильный удар в Российской премьер-лиге. Голкипер выделил бывшего форварда петербургского «Зенита» Халка.
«Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка. Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку. Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», - цитирует Акинфеева Sports.ru.
Халк защищал цвета петербургского коллектива с 2012 по 2016 года. Бразилец принял участие в 148 поединках, отметившись 77 забитыми мячами и 59 голевыми передачами. Вместе с «Зенитом» он становился чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.
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