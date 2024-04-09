Тихонов: «Вопрос по Абаскалю давно назрел»

«Много разговоров на тему, нужен ли Абаскаль. Моё мнение: вопрос давно назрел. Каждый год завышенные амбиции и ожидания. И ничего не происходит. Значит, нужно делать что‑то наверху», - рассказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».