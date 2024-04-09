Тихонов: «Вопрос по Абаскалю давно назрел»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля у руля «красно-белых».
«Много разговоров на тему, нужен ли Абаскаль. Моё мнение: вопрос давно назрел. Каждый год завышенные амбиции и ожидания. И ничего не происходит. Значит, нужно делать что‑то наверху», - рассказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее в прессе сообщалось, что Абаскаль близок к отставке. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.
После 22 матчей «Спартак» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Бан пользователя