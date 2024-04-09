Колыванов - об Абаскале: «Россиянина давно бы уволили из «Спартака»

Российский тренер Игорь Колыванов критически высказался в адрес главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Если был бы российский специалист, то его давно бы убрали. Я не знаю, по какой причине держат Абаскаля. Все болельщики давно против него», - поделился мнением Колыванов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Абаскаль занимает пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в следующем году. В последнем матче чемпионата России «красно-белые» на выезде победили столичное «Динамо» со счетом 2:1.
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