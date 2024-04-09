Жирков назвал лучшего российского игрока в составе «Зенита»

Экс-футболист лондонского «Челси» Юрий Жирков рассказал, кого считает лучшим российским футболистом в петербургском «Зените». Его выбор пал на полузащитника Андрея Мостового.
«По тем матчам, что я видел, из российских игроков выделяется Мостовой. Его сейчас можно назвать сильнейшим. Ну и бразильцы, как обычно, в порядке», - передает слова Жиркова телеканал «Матч ТВ».
В составе петербургского коллектива Мостовой выступает с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027-го. В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 поединок, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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