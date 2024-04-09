Бушманов высказался об игре Соболева в дерби с «Динамо»

Форвард «Спартака» Александр Соболев провел слабый матч против «Динамо» в 23-м туре РПЛ, но справился со своей главной обязанностью - забил два мяча. Таким мнением поделился экс-защитник «красно-белых» Евгений Бушманов.

По его словам, с положительной стороны можно отметить умение Соболева открываться в нужном месте, сообщает «Радио «Движение».

Напомним, что оба своих мяча нападающий забил после добиваний, однако в этих эпизодах откровенно сплоховал голкипер «бело-голубых» Игорь Лещук.

Несмотря на победу, слухи в СМИ активно отправляют в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В качестве его преемника на этом посту называют Паскаля Янсена из Нидерландов.