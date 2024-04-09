Бушманов указал на недостаток в игре «Спартака»

Экс-игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказал мнение о выступлении «красно-белых» в нынешнем сезоне.
«Нет поставленной игры. Если команда хочет бороться за самые высокие места, свои очки нужно брать максимально, а когда этого не происходит, значит, пока не хватает уровня и надёжности в игре», - рассказал Бушманов в эфире радио «Движение».
Напомним, что в последнем туре чемпионата России «Спартак» на выезде минимально победил «Динамо» со счетом 2:1. После 22 проведенных матчей «народная команда» набрала 35 баллов и находится на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
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