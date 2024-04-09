​Три матча 24-го тура РПЛ покажет «Матч ТВ» в прямом эфире

24-й тур чемпионата России по футболу пройдёт за два дня. Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире следующие встречи РПЛ:

- «Краснодар» – «Зенит», начало матча запланировано на 17:00 мск 13 апреля;

- «Локомотив» Москва – ЦСКА Москва, поединок состоится в субботу, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск;

- «Крылья Советов» – «Рубин», матч начнётся в воскресенье, 14 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу вы можете найти на нашем портале в специальном разделе.