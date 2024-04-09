Акинфеев назвал самый памятный отбитый пенальти - это не сэйв ногой

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свой самый памятный отбитый пенальти в профессиональной карьере.
«Многие помнят сэйв ногой с Испанией, но для меня ещё очень памятный пенальти с «Лучом». Владивосток, 2008 год, дождь, поле просто ужас. По технике и динамике лучший пенальти, который когда-либо отражал», - приводит слова 38-летнего голкипера Sports.ru.
Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии «армейского» клуба. Он выступает за первую команду с 2003 года.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги голкипер провел 19 поединков, в которых пропустил 24 мяча.
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