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Акинфеев назвал самый памятный отбитый пенальти - это не сэйв ногой

09 Апреля 2024 • 08:11 Комментировать

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свой самый памятный отбитый пенальти в профессиональной карьере.

«Многие помнят сэйв ногой с Испанией, но для меня ещё очень памятный пенальти с «Лучом». Владивосток, 2008 год, дождь, поле просто ужас. По технике и динамике лучший пенальти, который когда-либо отражал», - приводит слова 38-летнего голкипера Sports.ru.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии «армейского» клуба. Он выступает за первую команду с 2003 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги голкипер провел 19 поединков, в которых пропустил 24 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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