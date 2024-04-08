Нагучев сомневается в том, что Янсен поможет «Спартаку»

Роман Нагучев, футбольный комментатор и страстный любитель нидерландского футбола сомневается в том, что Паскаль Янсен – это тот, кто подойдёт московскому «Спартаку».

«Паскаль Янсен - это примерно то же самое, что Йоррит Хендрикс, только тренер. Слишком голландский для чемпионата России и «Спартака» в частности. С «АЗ Алкмааром» он мог быть выше в таблице, но всякий раз отпускал очень простых соперников в самый ответственный момент. А это у «Спартака» и без Янсена каждый сезон… У него неплохо опыт работы в лучших академиях Нидерландов и, возможно, он мог бы стать отличным боссом красно-белой академии, но большой вопрос сумеет ли Янсен стать главным в нестабильной команде, где принимают много импульсивных решений, да ещё и под страшным давлением ежегодных ожиданий и неудач», - пишет Нагучев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось о том, что Янсен станет заменой Гильермо Абаскалю в случае ухода испанца из «Спартака».

Здесь мы более подробно писали о том, кто такой Паскаль Янсен, который внезапно стал кандидатом на пост рулевого «народной команды».