Форвард «Рубина» стал самым молодым игроком РПЛ, сыгравшим в этом сезоне

Форвард «Рубина» Касра Тахери стал самым молодым игроком, который сыграл в текущем сезоне РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Так, иранец появился на поле в матче понедельника против «Оренбурга» в возрасте 17 лет и 246 дней. Будучи моложе него на футбольное поле Премьер-лиги с начала него никто не выходил.

Напомним, что визит «Рубина» в Оренбург закончился для казанцев разгромным поражением со счётом 0:3. «Рубиновые» пропустили все три гола в свои ворота во втором тайме. Оренбуржцы же смогли покинуть зону стыковых матчей. Больше подробностей о матче – в нашем ревью.