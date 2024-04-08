Ещенко назвал Моуринью одним из кандидатов на пост наставника «Спартака»

Экс-наставник ряда европейских грандов Жозе Моуринью вполне мог бы поработать в московском «Спартаке», считает Андрей Ещенко.

Как сообщает «РБ Спорт»«РБ Спорт»«РБ Спорт», чемпион России в составе «красно-белых» видит немаловажным фактором, в том числе, имиджевую составляющую португальского специалиста. В то же время, по мнению Ещенко, нынешнему рулевому «Спартака», Гильермо Абаскалю недолго осталось работать в клубе.

Напомним, в своём последнем поединке «Спартак» вышел победителем в дерби с «Динамо», однако игра команды оставляла желать лучшего.