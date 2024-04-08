Наумов: «Евсеев – антикризисный тренер, он способен вытаскивать команды»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость понедельника из мира Мелбет-Первой лиги. Вадим Евсеев покинул «Кубань». Наумов порассуждал о том, где бы мог продолжить карьеру Вадим Валентинович.

«Все будет зависеть от того, что ему предложат. Это антикризисный тренер. Он способен в экстремальных ситуациях вытаскивать команды», - делится Наумов с телеканалом «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Евсеев, возможно, сделает паузу, а уже со следующего сезона будет искать новые варианты продолжения тренерской карьеры.

Напомним, в конце прошлого сезона при нём воронежский «Факел» смог остаться в РПЛ. Но уже в первой части текущего сезона Евсеев был уволен со своей должности.

Евсеев уволен из «Кубани»