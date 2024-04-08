Ивич – в числе кандидатов на пост тренера «Спартака», сербу симпатизирует Матыцын

Всё идёт к тому, что в «Спартаке» в обозримом будущем сменится главный тренер. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на текущий момент у «красно-белых» есть три кандидата. В этот список входят Паскаль Янсен, Станислав Черчесов и Владимир Ивич. Все они сейчас не имеют клубной прописки.

Отмечается, что Ивичу симпатизирует Александр Матыцын – глава совета директоров «Спартака». Сербский специалист в марте был уволен из «Краснодара» уже после трёх весенних матчей команды.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 13 апреля. В этот день команда сыграет против «Сочи» на поле соперника.

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