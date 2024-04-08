Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ивич – в числе кандидатов на пост тренера «Спартака», сербу симпатизирует Матыцын

08 Апреля 2024 • 22:35 Комментировать

Всё идёт к тому, что в «Спартаке» в обозримом будущем сменится главный тренер. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на текущий момент у «красно-белых» есть три кандидата. В этот список входят Паскаль Янсен, Станислав Черчесов и Владимир Ивич. Все они сейчас не имеют клубной прописки.

Отмечается, что Ивичу симпатизирует Александр Матыцын – глава совета директоров «Спартака». Сербский специалист в марте был уволен из «Краснодара» уже после трёх весенних матчей команды.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 13 апреля. В этот день команда сыграет против «Сочи» на поле соперника.

Кто такой Паскаль Янсен, который может возглавить «Спартак»

Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Ивич Александр Матыцын ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом «Ливерпуль» выбрал нового тренера Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
«Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
3
0
2.41 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
23:09 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Рубина» стал самым молодым игроком РПЛ, сыгравшим в этом сезоне
23:05 · Россия. Премьер-лига
Ещенко назвал Моуринью одним из кандидатов на пост наставника «Спартака»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Евсеев – антикризисный тренер, он способен вытаскивать команды»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Ивич – в числе кандидатов на пост тренера «Спартака», сербу симпатизирует Матыцын
22:28 · Россия. Премьер-лига
Янсен уже в Москве – он может стать тренером «Спартака»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Сергей Лавров выбрал тренера для «Спартака»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр РПЛ Федотов оценил действия Левникова в дерби «Динамо» - «Спартак»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Спартак» на ровном месте из ничего добыл победу» эксклюзив
21:50 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах рассказали про возможного сменщика Абаскаля, он мог возглавить «Аякс»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Оренбурга»
21:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Арсенал» на 90-й минуте, забив третий, победный гол
21:31 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв рассказал, как Абаскаль провёл квест для игроков «Спартака» 1
21:06 · Россия. Премьер-лига
Один из форвардов «Оренбурга» получил тяжёлую травму
20:54 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Лещуку после такого провала нужно отдохнуть»
Все новости
Рекомендуем