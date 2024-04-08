Янсен уже в Москве – он может стать тренером «Спартака»

Следующим главным тренером «Спартака» может стать Паскаль Янсен. Речь идёт о нидерландском специалисте, находящемся без работы уже почти три месяца после отставки из АЗ.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в понедельник 51-летний Янсен прилетел в Москву. Во вторник тренер пройдёт собеседование с руководителями «Спартака».

Как известно, со «Спартаком» второй сезон работает испанец Гильермо Абаскаль. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Сочи» на поле соперника.

Добавим, что после двадцати двух игр «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ.

Кто такой Паскаль Янсен, который может возглавить «Спартак»

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