Сергей Лавров выбрал тренера для «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в работе «Спартака» по поиску нового главного тренера. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Лавров лоббирует кандидатуру Станислава Черчесова.

Как известно, Сергей Лавров является болельщиком «Спартака». Что касается Станислава Черчесова, то с прошлого лета он находится без клуба после отставки из «Ференцвароша». В своё время Черчесов уже тренировал «красно-белых».

С июня 2022 года тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль. Сейчас команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля