Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кто такой Паскаль Янсен, который может возглавить «Спартак»

08 Апреля 2024 • 22:17 Комментировать

В обозримом будущем в «Спартаке» может смениться главный тренер. В прессу просочилась информация о том, что кандидатом на пост рулевого «красно-белых» является Паскаль Янсен. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выясняет, о ком идёт речь.

Судя по всему, судьба Гильермо Абаскаля решится во вторник. Именно девятого числа руководители «Спартака» должны обсудить ситуацию и вынести вердикт. По нашим данным, спортивный директор клуба Томаш Амарал выступает за немедленное увольнение Гильермо Абаскаля, в то время как генеральный директор Олег Малышев считает, что испанец должен доработать сезон. Выяснилось, что на радаре «красно-белых» находится некий Паскаль Янсен. Нам удалось узнать, что этот специалист не является приоритетным кандидатом, но его могут назначить, если с другими тренерами договориться не удастся. Так кто же такой Янсен?

Паскаль Янсен имеет двойное гражданство – он родился в Англии, в Лондоне, но ещё в детстве переехал в Нидерланды. Карьеру футболиста Янсену сделать не посчастливилось. Он занимался в академиях нескольких нидерландских клубов, в частности в известной академии «Аякса», но на профессиональном уровне так и не дебютировал – помешала травма колена. Уже в 20 лет Паскаль начал заниматься тренерской работой, возглавив молодёжку «Харлема».

В конце девяностых годов ещё юный Янсен попробовал себя в ОАЭ. Там специалист работал сначала в тренерском штабе клуба «Аль-Вахда», а позже – в тренерском штабе клуба «Аль-Джазира». На сегодняшний день это единственный тренерский опыт Янсена за пределами Нидерландов. Этот опыт был недолгим – по году в каждом из клубов.

Летом 2000 года Янсен получил руководящую должность в академии «Витесса». На этом посту Паскаль отработал целых девять лет. Дальше Янсен возглавлял молодёжный департамент в другом нидерландском клубе – в «Спарте» (Роттердам). В 2011 году Паскаль в этом клубе вошёл в тренерский штаб.

В 2013 году Янсен сделал новый шаг в своей карьере – он оказался в статусном ПСВ. Там сначала Паскаль тренировал юношескую команду (до 19 лет), затем – молодёжку, а после – стал главой молодёжного департамента. Всего на этих трёх должностях в Эйндховене Янсен отработал пять лет.

Далее в карьере Паскаля Янсена был АЗ. В клубе из Алкмаара Янсен сначала входил в тренерский штаб Йона ван ден Брома, а затем – в тренерский штаб Арне Слота. Когда в декабре 2020 года АЗ отправил слота в отставку из-за тайных переговоров с «Фейеноордом», именно Янсен был назначен главным тренером.

В качестве главного тренера АЗ Паскаль Янсен отработал чуть более трёх лет. За это время команда провела 162 официальных матча, в которых отпраздновала 96 побед при 24 ничьих и 42 поражениях. При Янсене АЗ не добивался больших успехов, но был крепкой командой, выступающей в еврокубках. По ходу текущего сезона результаты АЗ частенько разочаровывали болельщиков и руководителей клуба. Команда не смогла выйти из группы Лиги конференций, а в январе только по пенальти прошла в Кубке Нидерландов любительский клуб «Куик Бойз». Именно после этой игры Янсена отправили в отставку.

Важно отметить, что любимой схемой Янсена является 4-3-3, он любит атакующий футбол. Плюсом этого специалиста также можно считать опыт работы в руководстве академий и с  молодёжными командами – Паскаль должен знать, как находить и воспитывать молодых игроков. Что касается минусов, то это, прежде всего, отсутствие серьёзного опыта работы за пределами родной страны – Янсену придётся адаптироваться. В «Спартаке» Паскаль может столкнуться с таким давлением, которого он ранее не знал. Справится ли?

Александр Тихий

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ПСВ АЗ Алкмаар Арне Слот Паскаль Янсен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом «Ливерпуль» выбрал нового тренера Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду
Спортивные новости
«Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
3
0
2.41 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
23:09 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Рубина» стал самым молодым игроком РПЛ, сыгравшим в этом сезоне
23:05 · Россия. Премьер-лига
Ещенко назвал Моуринью одним из кандидатов на пост наставника «Спартака»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Евсеев – антикризисный тренер, он способен вытаскивать команды»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Ивич – в числе кандидатов на пост тренера «Спартака», сербу симпатизирует Матыцын
22:28 · Россия. Премьер-лига
Янсен уже в Москве – он может стать тренером «Спартака»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Сергей Лавров выбрал тренера для «Спартака»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр РПЛ Федотов оценил действия Левникова в дерби «Динамо» - «Спартак»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Спартак» на ровном месте из ничего добыл победу» эксклюзив
21:50 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах рассказали про возможного сменщика Абаскаля, он мог возглавить «Аякс»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Оренбурга»
21:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Арсенал» на 90-й минуте, забив третий, победный гол
21:31 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв рассказал, как Абаскаль провёл квест для игроков «Спартака» 1
21:06 · Россия. Премьер-лига
Один из форвардов «Оренбурга» получил тяжёлую травму
20:54 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Лещуку после такого провала нужно отдохнуть»
Все новости
Рекомендуем