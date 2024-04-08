Кто такой Паскаль Янсен, который может возглавить «Спартак»

В обозримом будущем в «Спартаке» может смениться главный тренер. В прессу просочилась информация о том, что кандидатом на пост рулевого «красно-белых» является Паскаль Янсен. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выясняет, о ком идёт речь.

Судя по всему, судьба Гильермо Абаскаля решится во вторник. Именно девятого числа руководители «Спартака» должны обсудить ситуацию и вынести вердикт. По нашим данным, спортивный директор клуба Томаш Амарал выступает за немедленное увольнение Гильермо Абаскаля, в то время как генеральный директор Олег Малышев считает, что испанец должен доработать сезон. Выяснилось, что на радаре «красно-белых» находится некий Паскаль Янсен. Нам удалось узнать, что этот специалист не является приоритетным кандидатом, но его могут назначить, если с другими тренерами договориться не удастся. Так кто же такой Янсен?

Паскаль Янсен имеет двойное гражданство – он родился в Англии, в Лондоне, но ещё в детстве переехал в Нидерланды. Карьеру футболиста Янсену сделать не посчастливилось. Он занимался в академиях нескольких нидерландских клубов, в частности в известной академии «Аякса», но на профессиональном уровне так и не дебютировал – помешала травма колена. Уже в 20 лет Паскаль начал заниматься тренерской работой, возглавив молодёжку «Харлема».

В конце девяностых годов ещё юный Янсен попробовал себя в ОАЭ. Там специалист работал сначала в тренерском штабе клуба «Аль-Вахда», а позже – в тренерском штабе клуба «Аль-Джазира». На сегодняшний день это единственный тренерский опыт Янсена за пределами Нидерландов. Этот опыт был недолгим – по году в каждом из клубов.

Летом 2000 года Янсен получил руководящую должность в академии «Витесса». На этом посту Паскаль отработал целых девять лет. Дальше Янсен возглавлял молодёжный департамент в другом нидерландском клубе – в «Спарте» (Роттердам). В 2011 году Паскаль в этом клубе вошёл в тренерский штаб.

В 2013 году Янсен сделал новый шаг в своей карьере – он оказался в статусном ПСВ. Там сначала Паскаль тренировал юношескую команду (до 19 лет), затем – молодёжку, а после – стал главой молодёжного департамента. Всего на этих трёх должностях в Эйндховене Янсен отработал пять лет.

Далее в карьере Паскаля Янсена был АЗ. В клубе из Алкмаара Янсен сначала входил в тренерский штаб Йона ван ден Брома, а затем – в тренерский штаб Арне Слота. Когда в декабре 2020 года АЗ отправил слота в отставку из-за тайных переговоров с «Фейеноордом», именно Янсен был назначен главным тренером.

В качестве главного тренера АЗ Паскаль Янсен отработал чуть более трёх лет. За это время команда провела 162 официальных матча, в которых отпраздновала 96 побед при 24 ничьих и 42 поражениях. При Янсене АЗ не добивался больших успехов, но был крепкой командой, выступающей в еврокубках. По ходу текущего сезона результаты АЗ частенько разочаровывали болельщиков и руководителей клуба. Команда не смогла выйти из группы Лиги конференций, а в январе только по пенальти прошла в Кубке Нидерландов любительский клуб «Куик Бойз». Именно после этой игры Янсена отправили в отставку.

Важно отметить, что любимой схемой Янсена является 4-3-3, он любит атакующий футбол. Плюсом этого специалиста также можно считать опыт работы в руководстве академий и с молодёжными командами – Паскаль должен знать, как находить и воспитывать молодых игроков. Что касается минусов, то это, прежде всего, отсутствие серьёзного опыта работы за пределами родной страны – Янсену придётся адаптироваться. В «Спартаке» Паскаль может столкнуться с таким давлением, которого он ранее не знал. Справится ли?

Александр Тихий