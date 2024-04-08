Экс-арбитр РПЛ Федотов оценил действия Левникова в дерби «Динамо» - «Спартак»

Арбитр Кирилл Левников уверенно отработал столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 23-го тура РПЛ. Такого мнения придерживается бывший рефери Игорь Федотов, похваливший петербуржца.

По словам Федотова, Левников абсолютно правильно разобрался в эпизодах с попаданием мяча в руку футболисту «бело-голубых», не став показывать ему жёлтую карточку. Что касается пенальти в ворота «Спартака», то судье было объективно трудно быстро оценить момент, поэтому на помощь пришёл ВАР, сообщает «Чемпионат».

Напомним, «красно-белые» смогли вырвать победу, уступая по ходу встречи 0:1. Дубль на счету Александра Соболева. В обоих случаях неуверенно сыграл вратарь динамовцев Игорь Лещук.