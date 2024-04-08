Петржела: «Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне»

Бывший чешский наставник «Зенита» Властимил Петржела полагает, что московское «Динамо» уже не участвует в чемпионской гонке РПЛ. Напомним, в выходные «бело-голубые» уступили принципиальному сопернику – «Спартаку» (1:2) дома.

«Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Сейчас их максимум — третье место. Команда Лички выбыла из чемпионской гонки», - говорит Петржела «РБ Спорт».

Он добавил, что следующим клубом, который покинет гонку, станет «Краснодар». Он проиграет «Зениту» и убьёт оставшуюся интригу.

На данный момент «Зенит» с 44 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Краснодар» идёт вторым с 43 баллами. «Динамо» сильно отстало – третье место и 38 баллов.