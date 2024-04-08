Дьяков: «Спартак» на ровном месте из ничего добыл победу»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «бело-голубых» в матче против «Спартака».

- «Динамо» забило быстрый гол, который сразу повлиял на ход игры. В принципе, все было под контролем «динамовцев». У «Спартака» не было даже полумоментов. В первом тайме «Спартак» вообще играл ужасно, и до середины второго тайма эта картина была. «Динамо» нужно было просто забивать второй и закрывать вопросы. Лещук потом ошибся два раза, и «Спартак» на ровном месте из ничего добыл победу. Поражения не предвещало для «Динамо». Было видно, что работа у команды была проделана, играли отлично, но потом ошибки, и на ровном месте проиграли.

Причем объяснения нет, почему такие ошибки случаются. Даже на высочайшем уровне такие ляпы допускают. Человеческий фактор всегда имеет место быть. Какая-то неуверенность могла сработать в какой-то момент после первого пропущенного. Грубые ошибки зачастую необъяснимы. А Соболев молодец, что быстро среагировал и использовал эти моменты», - сказал Дьяков.