В Нидерландах рассказали про возможного сменщика Абаскаля, он мог возглавить «Аякс»

Ерун Каптейнс, нидерландский журналист De Telegraaf рассказал подробнее про Паскаля Янсена. Вечером понедельника этого специалиста назвали как кандидата на смену Гильермо Абаскалю, который может быть очень скоро уволен.

«Для «Спартака», думаю, неплохой тренер. Пару месяцев назад его уволили из «АЗ Алкмаара». Это тренер, который ставит атакующий футбол», - говорит Каптейнс «Спорт-Экспрессу».

Журналист добавил, что прошлым летом Янсен рассматривался в качестве основных претендентов на должность главного тренера амстердамского «Аякса».

Ранее нашему сетевому изданию стало известно условие, при котором Янсен возглавит «красно-белых».