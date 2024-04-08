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Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Оренбурга»

08 Апреля 2024 • 21:36 Комментировать
Оренбург
3:0
Рубин

Казанский «Рубин» не заслуживал поражения в матче с «Оренбургом» в рамках 23-го тура РПЛ. Такую точку зрения высказал наставник казанцев Рашид Рахимов, отметивший несправедливость результата.

По его словам, футболисты «Рубина» после первого пропущенного мяча выбрали неправильную тактику, бросив все силы вперёд. Из-за этого тылы гостей оголились, и в их ворота влетело ещё два мяча, сообщает телеканал «Матч ТВ». Итог - 3:0 в пользу уральцев.

«Оренбург» поправил свои турнирные дела, оторвавшись от зоны стыковых матчей. «Рубин» пока застрял в середине таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
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