Жигулёв рассказал, как Абаскаль провёл квест для игроков «Спартака»

Илья Жигулёв – российский полузащитник, который летом 2022 года мог оказаться в московском «Спартаке». В это же время «красно-белых» возглавил испанец Гильермо Абаскаль.

Жигулёв рассказал, что в начале своей работы в «Спартаке» Абаскаль провёл для игроков квест, его целью было сплочение коллектива.

«По всей территории разбросали пять заданий, которые нужно было выполнить. Задания были не связаны с футболом — в основном на внимательность и ловкость. Кто первый — тот победил», - вспоминает Жигулёв для Sport24.

Напомним, что по последним слухам Абаскаль очень близок к увольнению из «Спартака». Был даже назван его сменщик.