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Известно условие назначения Янсена тренером «Спартака» эксклюзив

08 Апреля 2024 • 21:26 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что следующим главным тренером «Спартака» может стать Паскаль Янсен. В настоящий момент этот 51-летний нидерландский специалист находится без работы – в январе он покинул нидерландский АЗ.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Янсен не является основным кандидатом на пост рулевого «Спартака». По нашим данным, этого специалиста могут назначить в том случае, если с другими кандидатами договориться не получится.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. 

Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паскаль Янсен
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