Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в следующем сезоне может сделать ставку на белорусского голкипера Андрея Кудравца. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что сейчас тандемом голкиперов «Динамо» являются Игорь Лещук и опытнейший Антон Шунин. В недавнем матче против «Спартака» (1:2) в РПЛ именно ошибки Лещука привели к поражению дома от принципиального соперника.

Белорус Кудравец присоединился к «Динамо» в прошлом году, однако на данный момент футболист играет в аренде в родном БАТЭ. 20-летний вратарь также является игроком национальной сборной Беларуси.