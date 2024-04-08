Один из форвардов «Оренбурга» получил тяжёлую травму

Тимофей Мартынов, один из игроков линии атаки «Оренбурга» порвал крестообразные связки колена и теперь готовится к операции. Об этом сообщил спортдир клуба Дмитрий Андреев.

«На предыгровой тренировке [перед матчем с «Ахматом» в Кубке] он сделал неловкое движение и порвал переднюю крестообразную связку. Как только вылечится, он будет прооперирован, пока что болеет ангиной. Операция пройдёт в Москве», - сказал телеканалу «Матч ТВ» Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга».

Напомним, вечером понедельника «Оренбург» оформил викторию над казанским «Рубином» (3:0). Успех позволил южноуральцам выйти из зоны стыковых матчей на 12 место с 23 баллами. О том как это было – в нашем ревью.