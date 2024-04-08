Орещук: «Лещуку после такого провала нужно отдохнуть»

Футбольный функционер и агент Роман Орещук высказался о вратарской позиции «Динамо» из Москвы, которая в последнее время не вызывает доверия. Речь про Игоря Лещука – он пропустил шесть голов в двух последних матчах РПЛ.

«Всех собак на Игоря вешать не стоит, надо продолжать работать. Такие моменты бывают, голкипер он хороший, но возвращать в ворота надо Шунина, а Лещуку после такого провала следует отдохнуть», - говорит Орещук Metaratings.

Напомним, что в воскресном дерби «Динамо» и «Спартака» Лещук допустил две результативные ошибки, которые напрямую повлияли на исход поединка. В итоге «красно-белые» победили – 2:1.

Ранее Руслан Нигматуллин дал совет Лещуку.