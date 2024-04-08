Семшов: Сейчас несправедливо увольнять Абаскаля

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«После победы над «Динамо» несправедливо его увольнять. Если приглашать нового специалиста, то это надо делать с прицелом на будущее», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем туре чемпионата России «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.

После 23 туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.