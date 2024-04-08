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Инсайдер назвал нового главного тренера «Спартака» слухи

08 Апреля 2024 • 20:35 Комментировать

Инсайдер Андрей Панков назвал нового будущего главного тренера московского «Спартака». По его информации, Гильермо Абаскаля на посту заменит Паскаль Янсен.

«В случае отставки Абаскаля именно Янсен станет новым главным тренером команды», - пишет «Чемпионат».

Последним местом работы тренера из Нидерландов был «АЗ Алкмаар». Тренеру 51 год, а работал в известном клубе он с 2020 по 2024 годы.

Напомним, что в последнем матче «Спартак» в дерби победил «Динамо» (2:1) на выезде. Источники сообщали, что Абаскаль будет уволен с поста главного тренера «красно-белых» вне зависимости от результата.

Паскаль Янсен установил новый рекорд АЗ

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль Паскаль Янсен ещё теги
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