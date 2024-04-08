Ноздрин назвал двух главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Виктор Ноздрин ответил на вопрос, кто может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Считаю, что есть два кандидата: Черчесов и Карпин. Конечно, сейчас Карпин не сможет прийти, с ним надо разговаривать, когда сезон закончится», — приводит слова Ноздрина «РБ Спорт».

Действующий контракт 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.

После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

13 апреля «красно-белые» сыграют на выезде с «Сочи» в 24-м туре РПЛ. Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.