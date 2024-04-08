Хотулёв заявил, что паводок мотивировал «Оренбург» на победу

Данила Хотулёв, защитник «Оренбурга» высказался о стихийном бедствии, которое накрыло Оренбургскую область в последние дни.

«Держали в голове произошедший паводок в Оренбургской области, мотивация была победить», - говорит Хотулёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вечером 8 апреля оренбуржцы смогли разгромить дома «Рубин» (3:0). Виктория помогла команде забраться на 12 место и покинуть впервые за долгий срок зону стыков.

Из-за обилия талых вод вырос уровень воды на реке Урал. В Орске, одном из самых крупных городов региона прорвало дамбу. Область уже несколько дней борется с последствиями катаклизма.