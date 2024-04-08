Рахимов: «Не считаю счёт справедливым»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько счет справедлив? Можно ли было сыграть по какому-то другому сценарию, если бы команда из Казани готовилась неделю на искусственном покрытии?

- Нет, если мы говорим об искусственном покрытии. Мы не сразу приспособились к этому полю. По игре - вы правы, я не считаю счет справедливым. Но все равно мы должны винить себя, потому что даже пропустив гол, где мы допустили ошибку, слишком глубоко опустились, мы не должны были так с таким огромным желанием и потерей концентрации, с потерей в определенных моментах организации игры. Мы должны были лететь вперед и быть очень организованными, продолжать играть, и, скорее всего, свои моменты бы нашли. Но это желание сыграло с нами плохую шутку. Соперник ждал этих контратак, на этих моментах поймал. Второй мяч был забит со стандарта. Счет не справедлив, но он будет зафиксирован, из этого надо делать выводы. Это определенный урок. На этом надо учиться. Хотя по игре я бы не сказал, что мы заслуживаем этого, потому что первому тайму у нас было три очень неплохих момента в атаке. Мы, к сожалению, их не реализовали и не распорядились так, как нужно. Пропустили потом с простой подачи этот мяч. Отсюда результат. Что делать? Футбол состоит из поражений и побед. Нужно делать выводы и двигаться дальше. Меня все-таки больше волнуют травмы.

- Можно ли сказать, что сегодня очень не хватало Дюпина?

- Можно так говорить сколько угодно, потому что если посмотрите, по заменам было сложно. У нас вообще нужно смотреть, как качественно усиливать нашу оборону.