В «Пари НН» рассказали, почему Марадишвили прооперируют в Германии

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Константин Марадишвили, к сожалению, досрочно завершил сезон. В недавнем матче с «Краснодаром» (3:4) он получил тяжёлую травму крестообразных связок колена.

Дмитрий Кондратов, председатель совдира «Пари НН» рассказал, почему Константина прооперируют в Германии, несмотря на высокий курс евро и сегодняшние реалии.

«Сотрудничаем с одним врачом много лет и доверяем ему. Для нас там специальные условия. Операция стоит 8-11 тыс. евро, но для нас будет дешевле», - говорит Кондратов для «РБ Спорта».

Напомним, что Марадишвили арендован нижегородским клубом у столичного «Локо».

Марадишвили порвал крестообразную связку