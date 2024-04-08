Деограсия: «Более чем заслуженная победа»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Насколько легко было добиться этого результата? В первом тайме команда сыграла при хорошем владении мячом, но без забитых голов.

- На протяжении всего матча мы контролировали мяч. Я бы сказал, что в этом матче мы доминировали. Этот счет, эта игра - более чем заслуженная победа.

- За что вы получили желтую карточку?

- Много разговаривал. Спросил после фола, вопрос задал. Но ничего страшного. Я уважаю мнение людей. Вина была моя.

- До следующей игры практически неделя. Как проведете это время? Я имею в виду тренировочный процесс. Какие задачи будут стоять перед командой?

- У нас будет завтра выходной. Начинаем работать со среды. Команде нужно дать выходной, так как было очень много игр. Была большая нагрузка и в матчах, и в процессе тренировочном. Поэтому начнем тренировочную неделю со среды, будем готовиться против серьезного соперника, «Пари НН». Он тоже не в самой лучшей ситуации, поэтому постараемся сыграть так же хорошо, как и сегодня. Хотим выиграть и этот матч.

- Выберите лучший гол сегодня.

- Было бы не очень справедливо, но если нужно выбрать, то Данила Хотулев.

Хотел бы эту победу нашей команды посвятить людям, у которых сейчас тяжелая ситуация из-за погодных условий, как я уже раньше говорил. Надеемся, что мы все сможем помочь в данной ситуации, и вся страна будет помогать этим людям.