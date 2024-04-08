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Хотулёв: «Они наносили удары, мы закрыли Даку»

08 Апреля 2024 • 20:01 Комментировать
Оренбург
3:0
Рубин

Данила Хотулёв, игрок обороны «Оренбурга» высказался о виктории своей команд над казанскими оппонентами. Напомним, что вечером понедельника южноуральцы разгромили дома «Рубин» (3:0).

«Мы ничего не дали сделать сопернику. Они были по воротам, мы закрыли Даку. После второго гола чуть успокоились. Дима Воробьев забил важный гол. До этого у нас было мало голов, сегодня смогли отличиться три раза», - приводит слова Хотулёва телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что успех поднял «Оренбург» на 12 место турнирной таблицы. Команде впервые за очень долгое время удалось вырваться из зоны стыковых матчей.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что его команде необходимы новые усиления.

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Евро-Футбол.Ру,
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