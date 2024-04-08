Ноздрин: «Джикия замечательно бы смотрелся с Бабичем»

Экс-игрок «Спартака» Виктор Ноздрин высказался о центральной линии обороны «красно-белых».

Эксперт признался, что не понимает, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не может использовать двух левоногих защитников.

«Джикия на голову выше Дуарте! Думаю, что они бы замечательно смотрелись с Бабичем», — приводит слова Ноздрина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После 22 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, имея в своей копилке 35 набранных очков.