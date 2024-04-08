Воробьёв в новом туре может стать лучшим бомбардиром «Оренбурга» в чемпионатах России

Дмитрий Воробьёв, нападающий «Оренбурга» вечером понедельника поучаствовал в домашнем разгроме казанского «Рубина» (3:0). Он забил первый гол своей команды.

Как сообщает «Цифроскоп», уже в следующем туре Воробьёв может стать лучшим бомбардиром «Оренбурга» в чемпионатах России. Сейчас в активе Дмитрия 14 голов, столько же – у лучшего бомбардира в истории клуба, а ныне форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Больше подробностей о заключительном матче 23 тура Российской премьер-лиги – здесь. Напомним, что победа позволила оренбургскому клубу вырваться из зоны стыковых матчей и обрести от конкурентов небольшой, но отрыв.