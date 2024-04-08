Рахимов заявил, что «Рубин» снова нуждается в усилениях

Вечером понедельника казанский «Рубин» потерпел разгром в Оренбурге от местного одноимённого клуба. Главный тренер казанцев Рашид Рахимов сетует после матча на то, что его команде нужны новые усиления, которых в прошлом году было и так предостаточно.

«Сколько угодно можно говорить, что Дюпина нам не хватило, но, если вы посмотрите, по заменам было достаточно сложно у нас. Нам нужно смотреть на то, чтобы качественно усиливать нашу обойму», - говорит Рахимов телеканалу «Матч ТВ».

Больше подробностей о матче «Оренбурга» и «Рубина» - здесь. Отметим, что благодаря виктории уральцы смогли покинуть зону стыковых матчей и оторваться от конкурентов в виде «Ахмата» и «Урала».