В «Пари НН» встали на защиту Юрана

После матча «Пари НН» - «Краснодар» (3:4) Сергей Юран, главный тренер «горожан» грубо выразился в адрес арбитров матча в подтрибунном помещении. Дмитрий Кондратов, председатель совдира нижегородского клуба встал на защиту Юрана.

«Мы пытаемся убить эмоции в футболе. Костя Марадишвили выбыл на шесть месяцев у нас, «кресты» порвал в стыке, за который даже фол не дали. Этого уже достаточно, чтоб проявить эмоции. Футбол – это и есть эмоции», - говорит Кондратов порталу «РБ Спорт».

Ранее инсайдер Иван Карпов рассказал, почему Юран назвал судей именно «опоссумами», а не другим созвучным ругательством.