Ноздрин: Я давно жду увольнения Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Виктор Ноздрин ответил на вопрос о возможном увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с должности главного тренера «красно-белых».

«Я давно жду этого момента. Честно говоря, Абаскаль мне не нравится. У «Спартака» очень хороший состав, а человек не может поставить игру», — приводит слова Ноздрина «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем туре чемпионата России «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1.

После 22 матчей подопечные Абаскаля находятся на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. В копилке «красно-белых» 35 набранных очков.