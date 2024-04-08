Федотов назвал главную проблему осеннего ЦСКА

В летне-осенней части сезона РПЛ московский ЦСКА по итогу 18 туров занял лишь восьмое место. Тем не менее, эту весну «армейцы» начали бодро, ни разу не проиграв.

Владимир Федотов, рулевой «армейцев» рассказал, почему раньше его клуб выглядел слабее.

«Тогда у нас были проблемы с футбольным ресурсом. Теперь же все забыли, что тогда на позициях в обороне были непрофильные защитники», - говорит Федотов «РБ Спорт», добавляя, что теперь со скамейки на поле на замену выходят равноценные футболистам основы игроки.

ЦСКА на данный момент отстаёт от первой тройки РПЛ лишь на два балла. В прошлом сезоне «армейцы» смогли финишировать вторыми.