Тарханов: «Динамо» играло лучше, чем «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Оборона «Динамо» весной играет не лучшим образом. В матче с «Ростовом» ошибались защитники, теперь ошибся Лещук. Из-за этого и проиграло. Вообще, «Динамо» играло лучше, чем «Спартак». Возможно, «бело-голубые» не сдали из-за того, что участвуют в чемпионской гонке. Не смогли психологически», – сказал Тарханов.

После 22 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в чемпионате России, набрав 38 очков. «Спартак» располагается на шестой строчке, имея в копилке 35 баллов.