Легенда московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком «красно-синих» в минувшем марте. Новостью делится пресс-служба «армейцев».

«За капитана нашей команды проголосовало больше всего болельщиков, а также он получил наибольшее число голосов от команды экспертов», - прокомментировали очередное достижение Игоря в клубе.

Ранее Акинфеев рассказал, как будет выглядеть его первое утро после завершения карьеры футболиста, а также заявил, что игра в Медиалиге в его планы не входит. Напомним, что Игорю уже 38 лет.

В текущем сезоне Акинфеев сыграл за свой родной клуб в 21 матче, в них он суммарно пропустил 24 гола.